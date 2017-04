Serie D girone E, Valdinievole Montecatini-Jolly Montemurlo 0-0: tabellino e highlights. Diretta

Valdinievole batte Jolly per 2-0! Montecatinesi che dominano la partita senza se e senza ma, portando a casa tre punti importanti per il morale e per sottolineare alcune certezze in vista della prossima stagione. Ci si aspettava una gara molle dai padroni di casa ormai fuori dai giochi per i playoff, invece due gol nei finali di frazione, rispettivamente 44' con il gol di Piscopo e 86' con il raddoppio di Giordano, portano tre punti a Montecatini lasciando il Jolly in zona playout che vedrà giocarsi una stagione in una partita.

Valdinievole Montecatini-Jolly Montemurlo 2-0 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone E). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Mariotti.