Serie D girone E, Unione Sanremo-Massese 1-0: tabellino e highlights. Diretta

Serie D: risultati in diretta

Unione Sanremo-Massese 1-0 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone E). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Ossola.



Massese ancora ko, vince il Sanremo! Brutto primo tempo giocato prevalentemente a centrocampo con i sanremesi che appaiono più convinti, infatti al 10' l'Unione Sanremo sfrutta una delle due occasioni avute siglando il gol del vantaggio grazie a Palumbo, mentre la Massese nell'unica palla gol creata vede respingere la conclusione di Biasci sulla linea di porta. Secondo tempo che vede invece i sanremesi amministrare tenendo lontani i toscani privi di lucidità e idee. Finisce 1-0 con il Sanremo che si accoda al finale sperando in un suo passo falso nell'ultimo match disponibile. Alla Massese rimane il grande rammarico per le tante occasioni sprecate nell'arco della stagione con la beffa sel sorpasso Savona ora a +1 sui massesi.

UNIONE SANREMO - MASSESE 1-0



MARCATORI: 13′ Palumbo (U)

SANREMO: Massolo, Marchetti, Sirigu, Cabeccia, Fiuzzi, Bianco, Palumbo, Monteleone, Castellani, Gagliardi, Li Gotti. A disp.: Palmieri, Anzaghi, De Biasi, Quaggiotto, Taddei, Martelli, Zanette, Gaeta, Scappatura. All.: Baldisserri.