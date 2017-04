Serie D girone E, Sporting Recco-Gavorrano 1-3: tabellino e highlights. Diretta

SPORTING RECCO – GAVORRANO 1 - 3

SPORTING RECCO: Grosso, Cerrone, Angelotti, Picasso, Del Nero, Signorini D., Orlando, Papi, Zizzari, Lagzir, Signorini J. A disp.: Bernini, Cardarelli, Andreani, Marchesi, Righetti, Tazzer, Dagnoni, Malvisi, De Magistris. All.: Mango.

GAVORRANO: Salvalaggio, Matteo, Rubechini, Cretella, Ropolo, Bruni, Morelli, Conti, Brega, Lombardi, Moscati. A disp.: Di Iorio, Alagia, Baldassarri, Boccardi, Grotti, Janni, Salvadori, Tostelli, Zaccaria. All.: Bonuccelli.

ARBITRO: Michele Ruggiero

Ilipoteca il primato in classifica battendo fuori casa loper. Per la prima gioia bisogna aspettare il 22' quandoinsacca regalando il vantaggio ai minerari, ma subito al 30'da calcio di rigore sigla il pareggio reccese. I minerari però hanno un asso nella manica, infattial 43' permette agli ospiti di andare negli spogliatoi in vantaggio e con la psicologia dalla loro parte. Secondo tempo in cui il Gavorrano rimane attenta alle avanzate reccesi e aspetta di pungere: al 62'firma il gol del definitivo 1-3. Gavorrano in fuga mentre Savona e Massese inseguono in bagarre, per i massesi però i punti di distacco sono 5 su 6 disponibili.