Serie D girone E, Sporting Recco-Finale 1-4: tabellino e highlights. Diretta

Sporting Recco-Finale 1-4 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone E). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del San Rocco.

Finale show, come un Sogno! Lo Sporting cade al San Rocco di Recco contro un Finale scatenato. Partono subito forte gli ospiti che si vedono annullare un gol per fuorigioco al 27'. Al 40' Anselmo sigla il gol del vantaggio finalese, mentre al 45' Sogno incrocia bene per il raddoppio ospite. Inizia subito forte anche il secondo tempo che vede il gol del tris degli ospiti al 54' firmato ancora Sogno (uomo partita). Al 78' lo Sporting accorcia le distanze con il gol di Signorini J., ma all'89' Saba chiude i giochi insaccando per l'1-4 finale. Finale che crede nei playoff e non può sbagliare l'ultimo appello che vale tre punti importantissimi. Sporting recco ormai retrocesso.