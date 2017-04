Serie D girone E, Sestri-Ligorna 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Sestri-Ligorna 1-1 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone E). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Sivori.



Finisce 1-1 tra Sestri e Ligorna! Partita accesissima quella tra Sestri e Ligorna che vede una bagarre a fondo classifica. Primo tempo che vede i padroni di casa passare in vantaggio al 26' grazie a Dotto mentre il secondo tempo vede pareggiaregli ospiti al 62' grazie a Panepinto. Match sempre in bilico che regala un punto a testa. Il pareggio sorride al Ligorna ormai ufficialmente salvo mentre il Sestri deve stare attento all'ultimo match disponibile per non cadere nella zona playout.

SESTRI - LIGORNA 1-1



MARCATORI: 26′ Dotto (S) 67′ Panepinto (L) : 26′ Dotto (S) 67′ Panepinto (L)

SESTRI LEVANTE: Gobbo Secco, Pane, Mazzotti, Bonati, Mautone, Dall'Osso, Addiego Mobilio, Dotto, Oneto, Orlando, Ianniello. A disp: Bigini, Begamino, Raso, Lupi, Spaltro, Canessa, Caraccio, Garibotti, Naclerio. All: Dagnino.

LIGORNA: Pulidori, Brizzi, Zunino, Crafa, Gallotti, Napello, Lembo, Panepinto, Valenti, Rebecca, Chiarabini. A disp: Dondero, Nardo, Ramella, Cataldo, Caorsi, Nelli, Baudo, Barcella, De Persiis. All: Sabatini.