Serie D girone E, Savona-Gavorrano 2-1: tabellino e highlights.

Savona-Gavorrano 2-1 giocata oggi,giovedi 13 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 31a giornata di Serie D (girone E). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Bacigalupo.



Ribaltone Savona, Gavorrano ko! Oggi, nella quartultima giornata di campionato, i biancoblù hanno piegato in rimonta per 2 a 1 il Gavorrano, ad un passo dalla Lega Pro. Partita meritata sotto tutti i punti di vista: primo tempo con diverse azioni savonesi e tantissimi tiri verso la porta mineraria, ma il calcio non è una scienza e al 40' Lombardi disegna una punizione bellissima che porta in vantaggio gli ospiti. Beffati, i savonesi entrano in campo nel secondo tempo ancora più rabbiosi e grazie a bomber Boggian, autore di una doppietta, ribaltano il risultato portando a casa tre punti importantissimi. Tre partite da giocare e 4 punti da recuperare: l’impresa è difficile, ma il Savona ci crede e sta dimostrando di volere la Lega Pro. Nelle tre giornate conclusive il Gavorrano dovrà stare attento a non abbassare la guardia perchè nel calcio tutto è possibile e il Savona è in agguato.



SAVONA-GAVORRANO 2-1



MARCATORI: 40' Lombardi (G), 65' Boggian, 90' Boggian (S)

SAVONA: Miraglia, Mariotti, Monticone, Fenati, Ferrando, Pasqualini, Lumbombo, Gallo, Murano, Nappello, Bordo. A disp.: Sadiku, Pare, Amabile, Di Simone, Boggian, Ruggiero, De Martini, Scienza, Alfano. All.: Siciliano.

GAVORRANO: Salvalaggio, Matteo G., Ropolo, Marianeschi, Salvadori, Bruni, Morelli, Conti, Brega, Lombardi, Moscati. A disp.: Di Iorio, Alagia, Baldassarri, Boccardi, Cretella, Janni, Rubechini, Tostelli, Zaccaria. All.: Bonuccelli.

ARBITRO: Gianpiero Miele Nola

NOTE: Espulso Scienza. Ammoniti: Morelli, Fenati, Bordo, Marianeschi, Monticone.