Serie D girone E, Real Forte Querceta-Ponsacco 3-4: tabellino e highlights. Diretta

Real Forte Querceta-Ponsacco 3-4 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone E). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Necchi.



Partita strabiliante al Necchi! Real- Ponsacco finisce 3-4 dopo una partita a corrente alternata. Prima frazione molto abbottonata tra le due squadre: poche azioni e molta tattica dove l'unica azione pericolosa finisce per creare il gol di Di Vito con cui il Real passa in vantaggio al 15'. Secondo tempo che vede subito il pareggio ponsacchino al 48' grazie al gol di Doveri da calcio di rigore. Il match continua molto combattuto fino agli ultimi 10 minuti di gioco dove succede di tutto: Fall all'82 sigla il gol del sorpasso ospite, ma all'87' c'è il pareggio fortemarmino con Ferretti. All' 89' torna in vantaggio il ponsacco con Fall autore di una doppietta, ma all'89 c'è il pareggio incredibile del Real grazie alla doppietta di Di Vito. Il gol vittoria arriva praticamente a tempo scaduto con Fabozzi che regala la vittoria al Ponsacco. Real che perde la corsa ai playoff mentre il ponsacco già fuori dalla corsa supera i fortemarmini e i taggiani in classifica.

REAL FORE QUERCETA-PONSACCO 3-4



MARCATORI: 15′ e 90′ Di Vito, 87′ Ferretti (R) 48′ Doveri rig., 82′ e 89′ Fall, 93′ Fabozzi (P)

REAL FORTE QUERCETA: Fonsato, Pedruzzi, Moriconi, Di Vito, Cauz, Verdi, Chianese, Biagini F., Ferretti, Rosati, Rossi. A disp.: Motti, Del Sorbo, Biagini L., Carrelli, Remedi, Bani, Bengala, Benedetti, Falchini. All.: Pagliuca.

PONSACCO: Doveri, Petri, Razzanelli, Mazzanti, Buselli, Balleri, Menichetti, Fall, Gargani, Braglia, Masini. A disp.: Cirelli, Fabozzi, Cagiano, Doveri, Bellemo, Borselli, Gemignani, Montecalvo, Lici. All.: Maneschi.

ARBITRO: Andrea Bianchini Perugia