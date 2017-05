Serie D girone E, Massese-Savona 2-1: tabellino e highlights. Diretta

Serie D: risultati in diretta

Massese-Savona 2-1 giocata oggi, domenica 21 maggio 2017 alle ore 16.00. Match valido per i playoff di Serie D (girone E). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del degli Oliveti.



La Massese conquista i playoff del girone E grazie a una sofferta vittoria contro un combattivo Savona. E' la doppietta di Biasci a risultare decisiva, con un gol per tempo, dei quali il primo momentaneamente pareggiato da Ferrando sul finire della prima frazione. Lo stesso difensore si fa espellere in un nervoso finale di partita e compromette la possibile rimonta ospite.



MASSESE-SAVONA 2-1



MARCATORI: 20' Biasci (M), 45' Ferrando (S), 56' Biasci (M).

MASSESE (): Barsottini ; Barsotti , Checchi , Maccabruni , Zambarda (54' Ndiaye ), Ansini (68' Villagatti ), Barone , Guerci , Zagaglioni , Biasci , Di Paola (78' Remorini ). A disposizione: Maccabruni, Lorenzini, Lucaccini, Meite, Gavoci, Taddeucci. Allenatore: Giacomo Lazzini .

SAVONA (): Prisco ; Ferrando , Glarey , Mariotti , Pasqualini , Bordo (90' De Martini ) , Gallo (82' Lumbombo Kalala ) , Nappello , Ruggiero , Boggian , Murano . A disposizione: Miraglia, Ciminelli, Pare, Revello, Scienza, Amirante, Di Simone. Allenatore: Alessandro Siciliano .

ARBITRO: Moriconi di Roma 2.

NOTE: espulso Ferrando (S) all'87'. Ammoniti Maccabruni, Barsotti, Remorini, Checchi (M), Murano (S).