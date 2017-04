Serie D girone E, Lavagnese-Savona 5-3: tabellino e highlights. Diretta

Lavagnese-Savona 5-3 giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 32a giornata di Serie D (girone E). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dello Sclavi.



Che show al Riboli! Lavagnese abbatte il Savona 5-3 dopo una partita con i fuochi d'artificio. Parte subito forte la sfida all'interno della zona playoff e al 12' Croci sigla un gol pesantissimo per i bianconeri. Al 18' ancora Croci sigla il raddoppio lavagnese e la doppietta personale su assist di Cirricione ma un minuto dopo Ruggiero risponde subito al fuoco accorciando le distanze per i savonesi. Al 40' Currarino insacca su fantastico assist di Croci per il tris bianconero e un minuto dopo Tognoni firma il poker su assist dell'uomo partitaCroci. Nella seconda frazione al 66' Bacigalupo deposita in rete il gol dello schiaffo mentre De martini al 75' prova ad accorciare le distanze. Praticamente inutile il gol di Glarey all'87 se non per lìorgoglio savonese. Lavagnese che si accoda un punto dietro il Savona che viene scavalcato dalla Massese vittoriosa.

LAVAGNESE -SAVONA 5 - 3

MARCATORI: 11′ e 17′ Croci, 39′ Currarino, 41′ Tognoni, 66′ Bacigalupo (L) 19′ Ruggiero, 75′ De Martini, 87′ Glarey (S) : 11′ e 17′ Croci, 39′ Currarino, 41′ Tognoni, 66′ Bacigalupo (L) 19′ Ruggiero, 75′ De Martini, 87′ Glarey (S)

LAVAGNESE: Bellussi, Labate, Guarco, Avellino, Fonjock, Vittiglio, Tognoni, Bacigalupo, Croci, Currarino, Cirrincione. A disp.: Nassano, Gallio, Guida, Carta, Sanguineti, Cafferata, De Pietro, Ghiglia, Chiapperini. All.: Tabbiani.

SAVONA: Miraglia, Glarey, Pasqualini, Fenati, Ferrando, Mariotti, Ruggiero, Gallo, Murano, Boggian, Bordo. A disp.: Sadiku, Pare, Di Simone, Amabile, Revello, Ciminelli, Nappello, Lumbombo, De Martini. All.: Siciliano.

ARBITRO: Fabio Cassella Bra