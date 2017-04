Serie D girone E, Jolly Montemurlo-Fezzanese 0-1: tabellino e highlights. Diretta

Poche emozioni ma importanti tra Jolly Montemurlo e Fezzanese, che finisce 0-1. La squadra di casa cade nel proprio stadio contro i sarzanesi dopo una partita non proprio da ricordare. Primo tempo di studio in cui le due squadre cercano di soprendere l'avversario senza riuscirci. Il gol vittoria della Fezzanese arriva al 54' grazie alla rete pesantissima di Veratti. Jolly che sprofonda in zona playout venendo superata dal Sestri, mentre per la Fezzanese i playoff non sono ancora ufficiali: i giocatori sarzanesi proveranno il miracolo nelle ultime due gare del "Campionato d'Italia".

