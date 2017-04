Serie D girone E, Ghivizzano-Grosseto 5-0: tabellino e highlights. Diretta

Ghivizzano-Grosseto 5-0 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone E). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Ossola.



Cinquina del Ghivizzano al Grosseto! Un altro sonoro schiaffo per la squadra grossetana che esce sconfitta per 5-0 dal Ghivizzano dopo una partita sostanzialmente dominata dai padroni di casa. Nel primo tempo i padroni di casa sono autori di tre gol: al 14' Zuppardo sblocca il match, poi un doppio Giordani (al 34' firma e al 42') porta i coreglini sul 3-0. Seconda frazione che vede amministrare i padroni di casa che quasi irridono gli avversari con dei giropalla molto lunghi. Al 75' Zuppardo firma il gol del poker e della doppietta personale, mentre all'82' c'è spazio per il gol di Marigliani che porta il risultato sul 5-0. Ghivizzano in gara per un posto migliore tra le squadre nei playout mente il grosseto proverà ad evitare l'ultima imbarcata della stagione.

GHIVIZZANO-GROSSETO 5-0