Il Gavorrano batte 2-1 la Lavagnese e si aggiudica meritatamente il ritorno nel calcio professionistico, dopo due anni di "purgatorio" tra i dilettanti (l'ultima volta in Lega Pro risaliva alla stagione 2013-2014).





Nel rush finale per la vittoria del girone E, in una lotta a due, ai minerari bastava non perdere per tagliare il traguardo per primi: ma la squadra di misternon si accontenta e ottiene i tre punti davanti al suo pubblico. La società, nei giorni precedenti al match, aveva fatto appello a tutti i maremmani per sostenere la squadra in una delle gare più importanti dei quasi 90 anni di storia. Grande felicità per tutti quanti, soprattutto per il tecnico Bonuccelli: una presenza decisiva in questa promozione, insieme a quella dei due bomber