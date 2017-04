Serie D girone E, Gavorrano-Lavagnese 2-1: tabellino e highlights. Diretta

Gavorrano-Lavagnese 2-1 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone E). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Malverisi.

Il Gavorrano è campione! Dopo una partita combattuta e con qualche colpo di scena i minerari conquistano il girone E e si involano tra i professionisti. Un match studiato, da parte dei padroni di casa, che svolgono il loro lavoro da copione. Nella prima frazione subito un colpo di scena: al 17' viene espulso Vittiglio per fallo da ultimo uomo e dagli sviluppi della punizione Lombardi al 19' piazza il pallone direttamente in porta per il vantaggio minerario. I lavagnesi però giocano un bel calcio e in pieno recupero Ghiglia firma il gol del pareggio. Secondo tempo che vede il Gavorrano faticare nell'amministrazione per via di una lavagnese brava a far girare il pallone. All'87 però arriva il gol della sentenza: Alagia al suo primo gol con la maglia del Gavorrano porta i minerari in vantaggio e regala la gioia ai padroni di casa. Minerari campioni mentre la Lavagnese è ufficialmente 4a.