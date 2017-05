Serie D girone E, Fezzanese-Viareggio 1-2: tabellino e highlights. Diretta

Serie D: risultati in diretta

Fezzanese-Viareggio 1-2 giocata oggi, domenica 21 maggio 2017 alle ore 16.00. Match valido per i playout di Serie D (girone E). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Nelli.



Che rimonta del Viareggio! Aliboni e Marinai siglano un clamoroso uno-due nel secondo tempo dopo il vantaggio, al quarto d'ora della prima frazione, della Fezzanese con Cito. I bianconeri salvano così la propria stagione e restano in Serie D, mentre ai beniamini del Luperi non resta che piangere e ripartire dall'Eccellenza l'anno prossimo.