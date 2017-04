Serie D girone E, Fezzanese-Argentina 1-0: tabellino e highlights. Diretta

Fezzanese-Argentina 1-0 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone E). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Luperi.



Incredibile al Luperi! La Fezzanese vince e convince battendo l'Argentina per 1-0. I padroni di casa rompono i sogni di gloria dei taggiani ormai fuori dalla corsa ai playoff. Primo tempo molto combattuto con le due squadre un pò timide ma che provano la via del gol senza però trovarlo. Nella seconda frazione subito la sbloccano i sarzanesi con il gol pesantissimo di Grasselli al 49' che manda in bambola i giocatori taggiani fino a fine partita. Argentina fuori dalla corsa per la Lega pro mentre la Fezzanese rincorre la miglior posizione tra le squadre in zona playout con ancora tre punti importantissimi a disposizione.

FEZZANESE-ARGENTINA 1-0



MARCATORI: 49′ Grasselli

FEZZANESE: Otranto Godano, Ferri, Bugliani, Nardi, Defilippi, De Martino, Cito, Grasselli, Veratti, Simeoni, Lamioni. A disp: Gigliozzi, Pondaco, Frateschi, Cragno, Del Vigo, Viscardi, Lorieri, Ficagna, Baudi. All: Pierini.

ARGENTINA: Manis, Garattoni, Guidotti, Colantonio, Bregliano, Castaldo, De Souza, Acampora, Lo Bosco, Costantini, Compagno. A disp: Trucco, Collevecchio, Moro, Lopez, Leggio, Celotto, Addiego, Diallo. All: Calabria.



: Manuel Berti di Varese