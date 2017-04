Serie D girone E, Argentina-Ghivizzano 1-0: tabellino e highlights. Diretta

Argentina-Ghivizzano 1-0 giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 32a giornata di Serie D (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dello Sclavi.



Allo Sclavi di Arma di Taggia, l'Argentina batte il Ghivizzano per 1-0 e tiene accese le speranze di playoff. I taggiani vincono grazie al gol lampo di Guidotti al 3' del primo tempo, mentre Costantini si fa parare un rigore al 22'. Il secondo tempo è invece molto statico, i taggiani cercano di amministrare mentre gli ospiti provano a rendersi pungenti senza riuscirci. L'Argentina vince, anche se poco supportata dai suoi tifosi e si piazza sotto la zona playoff con Sanremo e Real per la volata finale. Ghivizzano che invece è destinato ormai ai playout.



ARGENTINA - GHIVIZZANO 1-0

MARCATORI: 3′ Guidotti

ARGENTINA: Manis, Garattoni, Guidotti, Bregliano, Tos, Castaldo, Colantonio, Acampora, Lo Bosco, Costantini, Compagno. A disp.: Trucco, De Souza, Ferrigno, Crespi, Moro, Celotto, Addiego, Esposito, Diallo. All.: Calabria.

GHIVIZZANO B.: Giusti, Verruschi, Bertolucci, Barretta, Gambadori, Benga, Dabdoubi, Bozzi, Zuppardo, Catanese, Russo. A disp.: Leon, Lucarelli, Mei, Safina, Leccetti, marigliani, Lelli, Giordani, Guastapaglia. All.: Pascucci.

ARBITRO: Filippo Prior



: 22′: Costantini (A) fallisce un calcio di rigore, concesso dal direttore di gara per un fallo commesso in area su Compagno (A).