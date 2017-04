Serie D girone D, Virtus Castelfranco-Ribelle 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Virtus Castelfranco-Ribelle 1-1 giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 32a giornata di Serie D (girone D). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Comunale.



Termina 1-1 il match tra Virtus Castelfranco e Ribelle, senza decretare alcun verdetto definitivo nonostante il fiato sul collo in casa Castello. Rimane complicata, nonostante il pari, la situazione per Chezzi & co. che salgono a quota 27 punti e rimandano ogni situazione di classifica causa la sospensione del match della Sangiovannese, che sarà costretta a rigiocare la 32' giornata. Va in vantaggio la Ribelle al 41' con la firma del giovane Rufini; la risposta del Castello porta il nome di Meucci che al 59' realizza il pari finale. A nulla servono le sortite dei padroni di casa negli attimi finali del match che non danno l'esito sperato.



VIRTUS CASTELFRANCO-RIBELLE 1-1



VIRTUS CASTELFRANCO: Gibertini, Zinani, Laruccia, Meucci (92' Signorino), Caselli, Giordani, Mezgour, Montanari (86' Camarà), Martino (63' Geraci) Oubakent, Martina. A disp. Pagani, Braccioli, Alhassan, Bagatti, Graziosi, Bonamigo. All. Chezzi.

RIBELLE: Carroli, Perini, Dal Compare, Dall'Ara (76' Federico), Piscopo, Seck, Mancini (91' Colonnello), Bisoli, Bernacci, Rufini (51' Maraldi), Rizzitelli. A disp. Donini, Alberighi, Lo Russo, Orlandi, Petricelli, Camorani. All. Groppi.

ARBITRO: Maranesi di Ciampino.



: ammoniti: Meucci (V), Piscopo, Carroli, Bernacci (R).