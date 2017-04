Serie D girone D, San Donato-Rignanese 0-2: tabellino e highlights. Diretta

San Donato-Rignanese 0-2 giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 32a giornata di Serie D (girone D). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Comunale.

Rimane in bilico il destino del San Donato che al Comunale è costretto a soccombere alla fenomenale prestazione biancoverde (0-2 il risultato finale in favore della Rignanese). Degl'Innocenti fa 0-1 in avvio di ripresa direttamente da calcio di punizione al 49'. Il raddoppio porta la firma di uno tra i protagonisti della stagione in casa Rignanese: Donatini al 71' sigla il definitivo 0-2. Per gli ospiti una boccata di ossigeno vitale in vista del finale di stagione. Rimane fermo a quota 40 punti invece il San Donato di mister Fusci, a pari punti con le agguerrite Fiorenzuola e Colligiana.

SAN DONATO-RIGNANESE 0-2



MARCATORI: 49' Degl'Innocenti, 71' Donatini.

SAN DONATO: Valoriani, Collacchioni, Colombini, Rusca (74' Pecchioli), Galbiati, Nuti, Dinelli (68' Rustici), Mitra (69' Vezzi), Carnevale, Regoli, Vecchiarelli. A disp. Capuano, Frosali, Ticci, Casini, Ghelardoni, Lumachi. All. Fusci.

RIGNANESE: Burzagli, Meucci (90' Franchi), Benvenuti, Meacci, Bettini, Brenna, Biagi, Leo (84' Privitera), Pagnotta (79' Luparini), Degl'Innocenti, Donatini. A disp. Cosentino, Bennati, Budan, De Fazio,Montaguti, Renieri. All. Guarducci.

ARBITRO: D'Aquino di Roma 1.

NOTE: Espulso Biagi al 72'. Ammoniti Mitra, Pecchioli (S), Donatini, Leo, Privitera (R).