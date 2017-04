Serie D girone D, Ravenna-Delta Rovigo 1-0: tabellino e highlights. Diretta

Ravenna-Delta Rovigo 1-0 giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 32a giornata di Serie D (girone D). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Benelli.



Nell'attesissimo match tra Ravenna e Delta Rovigo è la squadra ravennate a spuntarla di misura con il punteggio di 1-0. Per i ragazzi di Antonioli sono punti fondamentali soprattutto in virtù del pari dell'Imolese, fermo al secondo posto e distante tre lunghezze in classifica. In un match falloso e combattuto prevale la rete vincente di Selleri al 26' a cui nulla può Boccanera. Graziani sfiora il 2-0 nella ripresa mentre il Delta tenta tutte le carte possibili senza riuscire ad impensierire seriamente la difesa del Ravenna, che si conferma la migliore del campionato (solo 23 i gol subiti dal Ravenna).



RAVENNA-DELTA ROVIGO 1-0



MARCATORE: 26' Selleri.

RAVENNA: Venturi, Ballardini, RRapaj, Lelj, Venturini, Mandorlini, Luzzi, Forte, Pregnolato (80' Derjai), Selleri, Graziani (74' Broso). A disp. Spurio, Giacomoni, Mingozzi, Boschetti, Sabba, Ambrogetti, Innocenti. All. Antonioli.

DELTA ROVIGO: Boccanera, Mboup (62' Ilari), Fabbri, Sentinelli, Dionisi, Tarantino (76' Zubin), Miotto (52' Contri), Gattoni, Ferrari, De Anna, Alessandro. A disp. Careri, Potenziani, Fortunato, Michele, Migliorini, Soro. All. Parlato.

ARBITRO: Di Cairano di Ariano Irpino.

NOTE: ammoniti Broso, Venturini (R), Dionisi, Tarantino (D).