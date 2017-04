Serie D girone D, Pianese-Mezzolara 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Pianese-Mezzolara 1-1 giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 32a giornata di Serie D (girone D). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Comunale.

PIANESE-MEZZOLARA 1-1

Un punto per parte perche si spartiscono la posta (1-1 il finale). Alle due compagini rimane da conquistare solamente gli ultimi punticini in vista della salvezza che non si può ufficialmente considerare matematica. Per il Mezzolara grandi rimpianti considerato il pareggio dei bianconeri arrivato alcon il rigore trasformato dall'ariete. Per gli ospiti invece il vantaggio firmato daal. Si conferma in forma sgargiante la squadra di Chiarini (quattro vittorie e un pari nelle ultime sette giocate).