Serie D girone D, Pianese-Imolese 2-1: tabellino e highlights. Diretta

Pianese-Imolese 2-1 giocata oggi, domenica 9 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 30a giornata di Serie D (girone D). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Comunale.



PIANESE-IMOLESE 2-1

NOTE: ammoniti Sanashvili, Rinaldini, Bianchi (P), Olivieri (I).

Dopo diciotto incontri consecutivi senza sconfitte viene infranta la striscia positiva dell', vittima delladi mister Chiarini (in favore dei bianconeri). Parte forte la squadra di Imola con la giocata di Longobardi dal limite: solamente un clamoroso palo salva Benedettini al 15'. Ad inizio ripresa Mammetti ristabilisce la parità dei legni e sul ribaltamento dell'azione l'Imolese passa in vantaggio dal dischetto grazie al ventunesimo gol in stagione dial. I bianconeri non stanno di certo a guardare: angolo di capitan Ancione e pareggio con incornata aerea dial. La Pianese vola sull'onda dell'entusiasmo a dieci dalla fine: nuovamente assist di un perfetto Ancione e conclusione decisiva dialche chiude il match. Il Delta Rovigo, vincendo, riapre così la lotta al primo posto a -1 dalla capolista Imolese.: 52' rig. Ferretti G. (I), 65' Fapperdue (P), 81' Golfo (P).: Benedettini, Pupinski, Sanashvili, Del Colle, Fapperdue, Gagliardi, Golfo (84' Rinaldini), Bianchi, Mammetti (89' Mella), Ancione (92' Capone), Maresi. A disp. Duchi, D'addario, Capone, Bernardini, Gasperoni, Benedetti, Mella, Rinaldini, Tedesco. All. Chiarini.: Stancampiano, Martedi, Testoni, Monacizzo (84' Ambrosini), Bertoli, Boccardi, Borgobello, Selvatico (69' Tattini), Ferretti G., Olivieri (74' Scalini), Longobardi. A disp. Mastropietro, Ferretti S., Syku, Bettati, Scalini, Buda, Saporetti, Ambrosini, Tattini. All. Baldini.: Gualtieri di Asti.