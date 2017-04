Serie D girone D, Imolese-Lentigione 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Imolese-Lentigione 1-1 giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 32a giornata di Serie D (girone D). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Galli.



Finisce 1-1 la sfida tra Imolese e Lentigione, dirette rivali della capolista Ravenna. Per la squadra di Imola la beffa clamorosa arriva al secondo minuto di recupero, allontanandoli così dal primo posto (-3 dal Ravenna). Vanno in vantaggio i rossoblù con il jolly Ambrosini (per lui sono 17 i gol in campionato) al 59', subentrato pochi minuti prima. Il pareggio in extremis al 92' per il Lentigione lo realizza Marijanovic. Gli ospiti riescono nell'intento di fermare gli imolesi confermandosi come una delle corazzate del torneo, da tenere d'occhio in vista dei playoff che andrà a disputare.



IMOLESE-LENTIGIONE 1-1

IMOLESE: Stancampiano, Martedì, Testoni, Monacizzo (16’st Ambrosini), Boccardi, S. Ferretti, Tattini (31’st Scalini), Selvatico (43’st Bertoli), G. Ferretti, Olivieri, Borgobello. A disp. Mastropietro, Syku, Bettati, Buda, Saporetti, Carboni. All. Mularoni (Baldini è squalificato).

LENTIGIONE: Nava, Traore, Santagiuliana, Roma (32’st Bignotti), Rieti, Galuppo, Sane, Savi, Pandiani (19’ Marijanovic) Miftah, Hima (19’ st Fanti). A disp. Borges, Vecchi, Candio, Ferrari, Fyda, Ogunleye. All. Zattarin.

ARBITRO: Maninetti di Lovere.



: ammoniti S.Ferretti (I), Savi, Sane, Galuppo, Rieti (L).