Serie D girone D, Correggese-Fiorenzuola 1-2: tabellino e highlights. Diretta

Correggese-Fiorenzuola 1-2 giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 32a giornata di Serie D (girone D). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Borelli.



Eccezionale prestazione del Fiorenzuola che vince per 1-2 in casa di una Correggese poco determinata e con la testa già ai playoff. Per i rossoneri la salvezza matematica non è più un miraggio viste le ultime prestazioni più che convincenti. Messina dal dischetto firma lo 0-1 dopo quattro minuti di gara. La reazione dei ragazzi di Benuzzi è immediata: Sciamanna viene murato da Vagge al 7' ma il pari arriva poco dopo al 17' grazie alla firma di Pittarello. Il Fiorenzuola ne ha di più e mostra tutta la sua voglia di salvezza: al 53' Pessagno, assistito da Guglieri, sigla il gol del definitivo 1-2 finale. Sciamanna e company ci provano fino alla fine senza trovare varchi nella solida difensiva rossonera.



CORREGGESE-FIORENZUOLA 1-2



MARCATORI: 4' rig. Messina (F), 17' Pittarello (C), 53' Pessagno (F).



CORREGGESE: Francabandiera, Ghizzardi, Corbelli,Bertozzini, Spezzani (59' Zuccolini), Berni (69' Macri), Dianda, Landi, Sciamanna,Bovi, Pittarello. A disp. Consol, Rota, Davoli, Okpepholo, Sereni, Aracri, Garlappi. All. Benuzzi.

FIORENZUOLA: Vagge, Bouhali, Koliatko, Pessagno, Pizza, Messina, Napoli, Arati, Pezzi (90'+1' Botchway), Guglieri, Lari (76' Reggiani). A disp. Ballerini, Contini, Vago, Buffagni,Fany, Lombardi, Delporto. All. Ciceri.

ARBITRO: Campagnolo di Bassano Del Grappa.

NOTE: Espulso al 80' Pittarello (C). ammoniti Pittarello, Dianda (C), Messina, Arati, Reggiani (F).