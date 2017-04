Serie D girone D, Adriese-Colligiana 3-1: tabellino e highlights. Diretta

Adriese-Colligiana 3-1 giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 32a giornata di Serie D (girone D). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Bettinazzi.



Tre punti importantissimi per l'Adriese che sconfigge con il punteggio di 3-1 la Colligiana e la avvicina in classifica (-4 punti da quest'ultima). I rossoblù si mantengono in piena lotta playout confermando uno stato di forma altalenante, fatto di quattro vittore e tre sconfitte nelle ultime sette giocate. Passano gli ospiti in avvio di gara con il rigore di Crocetti al 3'; risponde Cesca al 17', mentre Colman Castro al 41' realizza dal dischetto il 2-1 che chiude la prima frazione. Nel finale di partita al minuto novanta Marcandella firma il gol che fa esplodere la gioia del Bettinazzi.

ADRIESE-COLLIGIANA 3-1

MARCATORI: 3' rig. Crocetti (C), 17' Cesca (A), 41' rig. Colman Castro (A), 90' Marcandella (A).



ADRIESE: Milan, Bonilla, De Gregorio, Arvia, Ballarin, Colman Castro, Matei, Lestani, Cesca, Marangon, Marcandella. Bertasini, Di Bari, Nava, Castellan, Greggio, De Crescenzo, Bellemo, Amadio, Zanellato. All. Mattiazzi.

COLLIGIANA: Iali, Tafi, Biagi, Strano, Tognarelli, Spinelli, Mugnai, Islamaj, Crocetti, Pietrobattista, Pierangioli. A disp. Squarcialupi, Di Renzone, Arapi, Galasso, Lombardi, Nnaji, Cristiano, Vianello, Santi. All. Carobbi.

ARBITRO: Cattaneo di Civitavecchia.