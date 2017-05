Serie D girone C, Vigasio-Abano 1-0: tabellino e highlights. Diretta

Serie D: risultati in diretta

Vigasio-Abano 1-0 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del comunale di Vigasio.



Il Vigasio già sicuro di affrontare i playout batte 1-0 l'Abano togliendo ai neroverdi la quarta posizione. La parità di punteggio con la Virtus, infatti, premia i veronesi per gli scontri diretti. L'Abano incontrerà la Triestina al Rocco, il Vigasio sarà di scena a Noale.