Serie D girone C, Triestina-Montebelluna 1-2: tabellino e highlights. Diretta

Triestina-Montebelluna 1-2 giocata domenica 23 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 32a giornata di Serie D (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Rocco



La Triestina cade 1-2 al Rocco per mano di un Montebelluna cinico e capace di approfittare al meglio degli errori alabardati. Sono i padroni di casa a fare la partita, ma la testa è lontana, a Vigasio va in scena il successo stagionale della capolista. Manca il guizzo finale e, quando arriva una distrazione, Fasan ne approfitta per il vantaggio ospite. Nella ripresa la musica è la stessa ma Franca riesce a trovare il pareggio. A pochi minuti dal termine arriva il gol vittoria di De Vido.



TRIESTINA-MONTEBELLUNA 1-2

MARCATORI: 45' pt Fasan (M); 30' st França (T), al 43' st De Vido (M)

TRIESTINA (4-3-3): Consol; Bajic, Pizzul, Meduri, Aquaro; Marchiori, França, Celestri (21' st Frulla), Dos Santos, Corteggiano, Turea (31' st Crevatin). A disp.: Voltolini, Di Dionisio, Carraro, Crosato, Berivoescu, Brandmayr. All. Andreucci

MONTEBELLUNA (4-4-2): Milan; Fabbian, Cosner, Tonizzo, Perosin; Diop, De Vido, Zago, Soncin; Fasan (28' st Velardi), Biasi (21' st De Martin Da.). A disp.: Bettin, Busatta, Bettin Di., Fornasier, Gallina, Dal Maso, Savi. All-. Zunian

ARBITRO: Tremolada di Monza



: ammonito Meduri. Angoli 16-4. Recupero pt 1' st 3'.