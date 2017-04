Serie D girone C, Tamai-Virtus Vecomp 1-3: tabellino e highlights. Diretta

Tamai-Virtus Vecomp 1-3 giocata domenica 23 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 32a giornata di Serie D (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del comunale di Tamai.



La Virtus Vecomp batte 1-3 il Tamai con il tandem Mensah-Manarin. Ora è matematico, la squadra di Fresco giocherà i playoff promozione. Gli ospiti scendono in campo decisi ad approfittare del matchball per la post season e passano dopo solo otto minuti con Mensah su rigore. Nella ripresa Manarin raddoppia e ancora Mensah chiude la gara. A nulla vale il gol di Paladin.



TAMAI-VIRTUS VECOMP 1-3

MARCATORI: 7' pt Mensah rig. (V), 8' st Manarin (V), 25' st Mensah (V), 32' st Paladin (T)

TAMAI: Buiatti, Bezzo (33' st Furlan), Russian, Brustolon, Poletto (15' st Fiorenzo), Faloppa, Alcantara (11' st Cramaro), De Poli, Sellan, Paladin, Giglio. A disp.: Carniel, Bignucolo, Cramaro, Giacomini, Nadal, Battaino, Kryeziu, Fiorenzo, Furlan. All.: De Agostini.

VIRTUS VECOMP: Sibi, N'Ze, Peroni, Maccarone, Allegrini, Rossi, Cattivera, Bollini (20' st Grossi), Manarin, Mensah (31' st Taviani), Speri (32' st Burato). A disp.: Gottardi, Bertoldi, Alba, Burato, Frinzi, Merci, taviani, Padovani, Grossi. All.: Fresco

ARBITRO: De Girolamo di Avellino



: ammoniti Furlan, De Poli, Bollini, Sibi. Recupero 1' pt; 3' st.