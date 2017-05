Serie D girone C, Tamai-Campodarsego 3-1: tabellino e highlights. Diretta

Tamai-Campodarsego 3-1 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del comunale di Tamai.



Il Tamai regola il Campodarsego 3-1, ma non evita i playout. Il 21 maggio i diavoli incontreranno il Cordenons tra le mura amiche del Comunale. Per il Campodarsego invece ci sono i playoff e la partita con la Virtus Vecomp. Passano prima gli ospiti con Lauria, ma prima della fine della frazione il Tamai ribalta il risultato con De Poli e Giglio. Nel secondo tempo Alcantara mette il match al sicuro dal dischetto.