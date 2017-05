Serie D girone C, Mestre-Vigontina 4-4: tabellino e highlights. Diretta

Mestre-Vigontina 4-4 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Baracca.



Partita pirotecnica tra Mestre e Vigontina che pareggiano 4-4. Le due formazioni salutano la categoria regalando emozioni e spettacolo, il Mestre giocherà in Lega Pro e la Vigontina tornerà in Eccellenza. 8 reti e continui ribaltoni, all'8' Minozzi fa 0-1 per la Vigo, ma al 15' Sottovia pareggia. Prima dell'intervallo il Mestre con Kabine va sul 2-1. Nella ripresa la Vigo pareggia subito e si porta in vantaggio, arrivando anche al 2-4. Nel finale la capolista riagguanta la gara con Kabine e Beccaro.