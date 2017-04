Serie D girone C, Mestre-Triestina 3-3: tabellino e highlights. Diretta

Mestre-Triestina 3-3 giocata oggi, giovedì 13 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 31a giornata di Serie D (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Baracca.

In un Baracca stracolmo, si gioca il match più importante di giornata: il Mestre per il sogno Lega Pro, la Triestina per continuare a sperare nel primo posto. 90 minuti di tensione e emozioni forti che potrebbero inibire lo spettacolo, ma a Mestre quest'anno lo spettacolo è di casa. Finisce 3-3 con il sogno dei tifosi arancioneri rimandato di una settimana e la speranza degli alabardati ancora viva e pulsante. Inizio del match che vede la Triestina avanti ai punti, con il Mestre che cerca di assorbire l'urto; i padroni di casa escono piano piano dal guscio e al 40' mostrano i muscoli con Kabine che da buon ex, sblocca la gara e 5 minuti più tardi raddoppia. Inizia la ripresa, Franca si divora una occasione e la capolista passa ancora, stavolta con Gritti da fuori area. Partita chiusa e Lega Pro conquistata. Invece no, perchè mancano ancora 20 minuti e la Triestina non molla. Prima Franca su rigore e poi Dos Santos accorciano le distanze e nel recupero ancora Dos Santos pareggia i conti zittendo lo stadio. Un finale spettacolare e sorprendente, degno dello stupendo campionato di queste due squadre.



MESTRE-TRIESTINA 3-3



MARCATORI: 40' e 45' pt Kabine, 24' st Gritti, 26' st Franca (r), 37' e 46' Dos Santos.

MESTRE: Gagno, Bonetto, Fabbri, Pinton, Politti, Gritti, Casarotto (33' st Dell’Andrea), Boscolo, Sottovia (41' st Bussi), Beccaro (23' st Veronese), Kabine. A disp.: Pusca, Presello, Ugo, Veronese, Pettarin, Dell’Andrea, Bartoccini, Zecchin. Allenatore: Zironelli.

TRIESTINA: Consol, Bajic, Pizzul, Meduri, Aquaro, Marchiori, Franca, Di Dionisio (12' st Frulla), Dos Santos, Celestri (39' st Crosato), Turea (1. st Corteggiano). A disp.: Voltolini, Carraro, Brandmayr, Berivoescu, Cofone. Allenatore: Andreucci.

ARBITRO: Davide Moriconi di Roma 2.



ammoniti Bonetto, Marchiori, Gritti, Aquaro, Pizzul, Kabine.