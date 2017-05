Serie D girone C, Este-Union Feltre 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Serie D: risultati in diretta

Este-Union Feltre 1-1 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Nuovo Comunale.



Este e Union Feltre, ormai sicure di rimanere in categoria, impattano 1-1. Le reti sono tutte nel secondo tempo, al gol di Edoardo Faggin al 58', risponde Salvadori che beffa i padovani nel primo minuto di recupero.



ESTE-UNION FELTRE 1-1