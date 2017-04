Serie D girone C, Este-Legnago 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Il Girone C della Serie D 2016-17 - Foto Facebook Lnd

Este-Legnago 1-1 giocata domenica 23 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 32a giornata di Serie D (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del comunale di Este



Este e Legnago si prendono un punto ciascuno, pareggiando 1-1. Al gol di Cavallini al 12' del primo tempo, risponde Zanetti in chiusura sempre della prima frazione. Un pareggio che fa sicuramente più contenti i padroni di casa, al sicuro da qualsiasi capovolgimento di classifica nelle ultime due gare. Il Legnago da parte sua rimane sospeso con un piede nella salvezza e uno ancora invischiato nella lotta playout.



ESTE-LEGNAGO 1-1

MARCATORI: 12' pt Cavallini (E)i 43' pt Zanetti (L)

ESTE : Lorello; Dei Poli, Gilli (36' pt Cassandro), Cavallini (27' st Longato), Montin; Munaretto, Faggin E., Tessari; Marchetti, Ferrara, Maistrello. A disp.: Murano, Busatto, Faggin M., Marian, Canevarolo, Vianello, Ostojic, Longato. All.: Florindo

LEGNAGO: Bala; Dabo, Bigolin, Puka, Friggi; Benedetti, Zerbato, Tresoldi, Zanetti (35' st Formuso); Villanova, Barone. A disp.: Belogravic, Sergi, Mattera, Kouame, Pagano, Zoppellaro, Spadaro, Chiper, Formuso. All.: Orecchia

ARBITRO: Scordo di Novara



: Giornata di sole, spettatori 400. Ammoniti Lorello, Dei Poli, Cavallini, Maistrello, Benedetti. Recupero pt 1' st 2.