Serie D girone C, Campodarsego-Virtus Vecomp Verona 0-2: tabellino e highlights. Diretta

Campodarsego-Virtus Vecomp Verona 0-2 giocata oggi, domenica 14 maggio 2017 alle ore 16. Match valido per la semifinale dei playoff di Serie D (Girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Gabbiano.



Sorpresa al Gabbiano dove la Virtus Vecomp Verona riesce a spuntarla nei tempi supplementari contro il Campodarsego. Dopo 90' molto combattuti e finiti sullo 0-0, il match si sblocca al 111' con Mensah che supera Brino e porta in vantaggio i rossoblu. In un finale a nervi tesissimi (un'espulsione per parte), arriva anche il gol di N'Ze che chiude i conti e porta in finale la Virtus Vecomp, ora attesa dalla sfida alla Triestina.



CAMPODARSEGO-VIRTUS VECOMP VERONA 0-2

MARCATORI: 111' Mensah (V), 123' N'Ze (V).

CAMPODARSEGO: Brino, Severgnini (85' Bedin), Sanavia, Beccaro, Lebran, Galliot, Callegaro (92' Seno), Tanasa, Aliu, Radrezza (97' Gal), Lauria. A disp. Cazzaro, Franceschini, Dario, Menale, Fantin, Michieletto. All. Cristiano Masitto.

VIRTUS-VECOMP: Sheikh, Peroni, Maccarone, Rossi, N'Ze, Allegrini (61' Speri), Cattivera, Alba, Sciancalepore (74' Bollini), Mensah, Manarin (96' Taviani). A disp. Gottardi, Frinzi, Bertoldi, Lechthaler, Burato, Merci. All. Luigi Fresco.

ARBITRO: Cassella di Bra.



: espulsi Lebran (C) e Bollini ( V) al 119'. Ammoniti Callegaro, Galliot (C), Mensah, N'Ze (V).