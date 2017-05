Serie D girone C, Calvi Noale-Cordenons 2-0: tabellino e highlights. Diretta

Calvi Noale-Cordenons 2-0 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del comunale De Pol.



La Calvi Noale si aggiudica la partita con il Cordenons per 2-0, ma nonostante il successo non riesce ad evitare i playout. Il 21 maggio affronterà il Vigasio per rimanere in categoria. Il Cordenons invece andrà a brugnera dove affronterà il Tamai. Le reti della vittoria sono di Colli (autorete) al 2' minuto e Fantinato al 72'.



