Serie D girone C, Belluno-Montebelluna 2-1: tabellino e highlights. Diretta

Belluno-Montebelluna 2-1 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone C).



Il Belluno vince la partita con il Montebelluna 2-1 e chiude al sesto posto, a sole 3 lunghezze dai playoff. Rimane un pizzico di rammarico per qualche partita buttata alle ortiche strada facendo. Succede tutto nel giro di 12 minuti: il Montebelluna passa in vantaggio con Soncin al 54', ma i gialloblu rispondono subito con Masoch per il pareggio. Al 65' Farinazzo firma il gol vittoria.