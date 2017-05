Serie D girone C, Arzignanochiampo-Carenipievigina 2-1: tabellino e highlights. Diretta

Serie D: risultati in diretta

Arzignanochiampo-Carenipievigina 2-1 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Dal Molin.



L'Arzignano batte 2-1 il Careni in una gara senza grosse motivazioni. L'Arzignano saluta i tifosi e dà appuntamento alla prossima stagione, mentre il Careni si vede costretta a abbandonare la categoria. L'Arzignano passa al 20' del primo tempo con Sandrini e nella ripresa allunga con Bertoldi al 70', allo scadere il Careni va a segno con De Zotti.



ARZIGNANOCHIAMPO-CARENIPIEVIGINA 2-1