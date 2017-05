Serie D girone C, Altovicentino-Legnago 3-1: tabellino e highlights. Diretta

Altovicentino-Legnago 3-1 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dello stadio Dei Fiori.



L'Altovicentino batte 3-1 il Legnago e si regala la salvezza diretta grazie alla classifica avulsa. Missione compiuta per i ragazzi di Troise che dovevano vincere per la sicurezza. Al 9' del primo tempo i padroni di casa passano con Trinchieri e al 18' Incatasciato fa 2-0. Nella ripresa Zanetti accorcia le distanze ma Carbonaro rimette il match sui giusti binari.