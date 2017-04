Serie D girone C, Altovicentino-Carenipievigina 2-0: tabellino e highlights. Diretta

Altovicentino-Carenipievigina 2-0 giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 32a giornata di Serie D (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dello Stadio dei Fiori.



L'Altovicentino batte il Careni per 2-0 in una vera e propria finale e condanna i trevigiani alla retrocessione in eccellenza. Con un gol per tempo di Gyimah e Melchiori i padroni di casa hanno regolato la spinosa pratica Careni. Ora per l'Altovicentino c'è l'obiettivo salvezza, la classifica è corta con 6 squadre in 4 punti e 6 a disposizione per evitare i playout.



ALTO VICENTINO- CARENIPIEVIGINA 2-0

MARCATORI: 27' pt Gymah, 43' st Melchiori.

ALTO VICENTINO: Davino; De Masi, Yarboye, Gregora, Kicaj; Melchiori, Gyimah, Simoncelli (47' st Zossi); Caporali, Trinchieri, Carbonaro (12' st Rosa Gastaldo). A disp.: Mason, Dalla Bernardina, Pozza, Talin, Zossi, Andreetto. All. Troiese

CARENI: Zonta; Di Maio, Canzian, Zanette, Baggio; Moretti, Tibolla (28' st Damuzzo), Nicoletti; Scarpa (44' st Guerra), Zanardo, De Zotti (32' st Dalla Vedova). A disp.: Villanova, Nardi, Francescon Ale., Cecconello, Vanzella, Janko. All.: Bisioli

ARBITRO: Cusanno di Chivasso



Giornata di sole, spettatori 400. Spettatori 300. Espusli al 48' st Baggio per comportamento non regolamentare. Ammoniti Simoncelli, Melchiori, Tibolla, Nicoletti. Recupero pt 1' st 3.