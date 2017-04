Serie D girone B, Virtus Bergamo-Scanzorosciate 0-0: tabellino e highlights. Diretta

Serie D: risultati in diretta

Virtus Bergamo-Scanzorosciate 0-0 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Carillo Pesenti Pigna.



La Virtus Bergamo non va oltre lo 0-0 nel derby con lo Scanzorosciate e perde una grande chance di avvicinarsi al terzo posto della Pergolettese. I bianconeri faticano a trovare spazi e, nel finale, vengono salvati da Cavalieri che respinge una conclusione a botta sicura di Austoni. Lo 0-0 soddisfa lo Scanzorosciate che, tuttavia, deve ancora guadagnarsi la salvezza: alla squadra di Beretta basta un punto nello scontro diretto con l'Olginatese che, invece, proverà a strappare la riconferma in Serie D al fotofinish.