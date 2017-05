Serie D girone B, Scanzorosciate-Olginatese 0-2: tabellino e highlights. Diretta

Scanzorosciate-Olginatese 0-2 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Comunale.



L'Olginatese si aggiudica lo scontro diretto contro lo Scanzorosciate e costringe i bergamaschi ai playout, favorendo invece il Dro che vince 1-0 con il Monza e ottiene la salvezza diretta. Dopo un primo tempo combattuto e terminato 0-0, l'Olginatese innesta un doppio colpo letale allo Scanzo che si arrende: prima Carlone al 48' e poi Maresi al 57' regalano il doppio vantaggio alla squadra di Beretta che se la vedrà, in casa, contro il Lecco. Ai playout anche lo Scanzorosciate che affronterà il Levico Terme in casa. Chi vince resta in Serie D, chi perde retrocede in Eccellenza.



SCANZOROSCIATE-OLGINATESE 0-2

MARCATORI: 48' Carlone (O), 57' Maresi (O).

SCANZOROSCIATE: Stuani, Corno (67' Carminati), Venturi, Botticini (60' Austoni), Rondelli, Rota, Mapelli, Facchinetti, Pellegris, Ubbiali, Melandri (32' Capelli). A disp. Regazzoni, Lucente, Fusar Bassini, Gualdi, Maggioni, Bonomi. All. Valenti.

OLGINATESE: Celeste, Corti, Cestagalli, Menegazzo, Narducci, Carlone, Laribi, Nasatti, Tremolada (85' Recino), Brognoli, Maresi (75' Rigamonti). A disp. Corbetta, Calloni, Bazzani, Bonizzi, Ferrari, Marinoni. All. Beretta.

ARBITRO: Donda di Cormons.

NOTE: espulso Rondelli (S) al 43' per doppio gallo. Ammoniti Botticini, Rondelli, Mapelli, Capelli (S), Corti, Tremolada, Nasatti, Rigamonti (O).