Serie D girone B, Pro Patria-Darfo Boario 3-1: tabellino e highlights. Diretta

Pro Patria-Darfo Boario 3-1 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dello Speroni.



Una tripletta dell'ex Fiorentina e Genoa Santana regala il successo alla Pro Patria contro il Darfo Boario. La formazione di Javorcic strappa così il pass per i playoff di categoria in cui i bustocchi se la vedranno contro il Ciliverghe Mazzano, giunto secondo in classifica alle spalle del Monza. La Pro Patria passa in vantaggio al 13' ma Ademi ristabilisce la parità due minuti più tardi. Passa un giro di lancette e Santana batte nuovamente Tognazzi. Nella ripresa sempre l'argentino cala il tris, certificando la vittoria ed il quinto posto della Pro.





MARCATORI: 12' Santana (P), 15' Ademi (D), 16' Santana (P), 63' Santana (P).

PRO PATRIA: Gionta, Scuderi, Barzaghi, Disabato, Zaro, Garbini, Piras (83' Gherardi), Colombo, Cappai (72' Bortoluz), Santana, Pedone (72' Santic). A disp. Monzani, Angioletti, Tondini, Scanu, Triveri, Casiraghi. All. Javorcic.

DARFO BOARIO: Tognazzi, Mingardi, (64' Forlani) Zanardini, Panatti, P. Guarnieri, Bakayoko, Ghidini, Muchetti, Ademi (55' Spampatti), Galelli (72' Serlini), Nibali. A disp. Poetini, Iraci, M. Guarnieri, Forlani, L. Filippi, Mondini, N. Filippi. All. Del Prato.

ARBITRO: Sprezzola di Mestre.

NOTE: nessun ammonito.