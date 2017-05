Serie D girone B, Pontisola-Ciliverghe Mazzano 4-1: tabellino e highlights. Diretta

Serie D: risultati in diretta

Pontisola-Ciliverghe Mazzano 4-1 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Legler.



Il Pontisola domina 4-1 contro il Ciliverghe Mazzano ma, a fronte del successo della Pro Patria sul Darfo Boario, deve deporre le armi ed arrendersi al sogno playoff, sfumato per appena tre punti. I bergamaschi sbloccano l'incontro con Romanini al 26' e raddoppiano ad inizio ripresa con Ferreira Pinto. Basanisi cala il tris all'ora di gioco prima che Bertazzoli, su rigore, sigli il gol della bandiera. Ci pensa Bigotto, al primo gol in stagione, a griffare il 4-1 con cui si chiude l'incontro. Il Ciliverghe chiude secondo e ora sfiderà la Pro Patria nei playoff.





MARCATORI: 26' Romanini (P), 47' Ferreira Pinto (P), 58' rig. Basanisi (P), 71' rig. Bertazzoli (C), 81' Bigotto (P).

PONTISOLA: Pennesi (83' Prandini), Sangalli, Pellegrinelli (74' Signorelli), Pedrocchi, Espinal, Boffelli, Ruggeri, Basanisi, Joelson, Ferreira Pinto, Romanini (59' Bigotto). A disp. D. Rota, Remuzzi, Carrieri, M. Capelli, Facchinetti, Cugini. All. Curioni.

CILIVERGHE MAZZANO: Poffa, Andriani, Paderno (46' Roma), Carobbio, M. Minelli, Cortinovis, Del Bar, Trajkovic (74' Chinelli), Bertazzoli, Galuppini, Comotti (58' A. Minelli). A disp. Lancini, Vignali, Bithiene, Semmah, Cortesi, Chinelli, Barwuah. All. Filippini.

ARBITRO: Cusanno di Chivasso.

NOTE: ammoniti Basanisi, Boffelli (P).