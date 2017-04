Serie D girone B, Pergolettese-Monza 1-2: tabellino e highlights. Diretta

Pergolettese-Monza 1-2 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Voltini.



La promozione in Lega Pro non distrae il Monza che si impone per 2-1 contro la Pergolettese al Voltini. I brianzoli sbloccano il match al quarto d'ora con D'Errico ma subiscono il pareggio, ad inizio ripresa, ad opera di Pedrabissi. Il gol di Ferrario al 64' sposta definitivamente l'ago della bilancia a favore della squadra di Zaffaroni che raggiunge quota 80, a testimonianza di un campionato pressoché perfetto. La Pergolettese, già certa dei playoff, cercherà di mantenere la terza posizione sulla Virtus Bergamo per avere il vantaggio del fattore campo.