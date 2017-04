Serie D girone B, Olginatese-Pro Patria 0-0: tabellino e highlights. Diretta

Olginatese-Pro Patria 0-0 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Comunale.



Pareggio ad occhiali tra Olginatese e Pro Patria al termine di una partita senza sussulti che mantiene inalterati i discorsi per quanto concerne i playoff. I bustocchi, infatti, necessitano di un punto nell'ultima giornata per certificare il quinto posto che vale la sfida contro la Pergolettese in post-season. I lecchesi, invece, agganciano il Dro a 33 punti e, a 90' minuti dalla fine, si giocherebbero le possibilità di restare in Serie D attraverso i playout. Sarà decisiva l'ultimo match di campionato che vedrà opposta l'Olginatese allo Scanzorosciate.