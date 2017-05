Serie D girone B, Monza-Dro 0-1: tabellino e highlights. Diretta

Monza-Dro 0-1 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Brianteo.



Amassoka-gol, il Dro è salvo. I trentini escono dal Brianteo di Monza con tre punti che significano salvezza diretta. La squadra di Soave passa in vantaggio alla mezz'ora con l'incornata vincente dell'attaccante francese, regge l'urto al cospetto di un Monza meno incisivo del solito ed ottiene una salvezza, per certi momenti insperata. Il Dro finisce il campionato a 36 punti, frutto di un girone d'andata ottimo e di un ritorno disastroso, terminando a pari dell'Olginatese, costretta ai playout per via di una differenza reti peggiore. Il Monza, invece, saluta la Serie D e vola in Lega Pro.



MONZA-DRO 0-1



MARCATORE: 23' Amassoka.

MONZA: Confortini, Chiarion, Roveda, Perini (67' Gasparri), Riva, Caverzasi, Stronati (67' Palesi), Guidetti, Ferrario, Barzotti, Santonocito (58' Palazzo). A disp. Battaiola, Adorni, Guanziroli, Origlio, Ramponi, Calviello. All. Zaffaroni.

DRO: Chimini, Concato, De Min, Daldosso (83' Binatti), Ischia, Molnar, Ruaben, Bertoldi, Paoli, Amassoka, Pilenga (63' Crivaro). A disp. Clementi, Allegretti, Pegoraro, Cattaneo, Nicolini, Caridi, Milicevic. All. Soave.

ARBITRO: Rosami di Carrara.



: ammoniti Ferrario (M), Paoli (D).