Serie D girone B, Levico Terme-Virtus Bergamo 2-0: tabellino e highlights. Diretta

Levico Terme-Virtus Bergamo 2-0 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Comunale.



La vittoria del Levico Terme contro la Virtus Bergamo permette alla squadra di Mezzanotti di giocarsi la permanenza in Serie D attraverso i playout. I termali ringraziano Calì (autore di un gol e un'autorete propiziata) e concludono a 31 punti, in compagnia del Lecco che però è dietro per la differenza reti. Il Levico, dunque, se la giocherà in trasferta sul campo dello Scanzorosciate, scivolato nei playout per via del KO nello scontro diretto con l'Olginatese. La Virtus Bergamo, invece, finisce quarta e sfiderà la Pergolettese ai playoff.





MARCATORI: 48' aut. Facoetti (L), 81' Calì (L).

LEVICO TERME: Seveso, Bazzanella, Pipoli, Del Carro (79' Pancheri), Agosti, Tobanelli, Curzel, Andreatta, Calì (90' Filippini), Velardi, Baido (84' Tessaro). A disp. Nervo, Rippa, Micheli, Marini, Osti, Braccalenti. All. Mezzanotti.

VIRTUS BERGAMO: Cavalieri, Martinelli, Pellegrini, De Angeli, Scannapieco (46' Colombi), Facoetti (52' Sironi), Magrin, Flaccadori, Risi, Masinari (77' Signorelli), Germani. A disp. Colleoni, Marzupio, Cornaco, Probo, Lizzola, Amodeo. All. Madonna.

ARBITRO: Pirriatore di Bologna.

NOTE: ammoniti Facoetti, Colombi (V).