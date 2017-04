Serie D girone B, Dro-Virtus Bolzano 0-3: tabellino e highlights. Diretta

Dro-Virtus Bolzano 0-3 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Comunale.



La Virtus Bolzano vince nettamente il derby contro il Dro per 3-0 e mantiene vive le speranze di rimanere nella categoria, sebbene l'eventuale successo con il Seregno potrebbe anche non bastare. I bolzanini impongono al Dro la terza sconfitta nelle ultime cinque grazie all'uno-due sul finale del primo tempo targato Majdi-Bucchi. Nella ripresa ci pensa invece Timpone a chiudere i conti che permette ai ragazzi di Lomi di raggiungere quota 26 punti: non sarà facile salvarsi ma la compagine trentina dimostra di crederci fino alla fine.