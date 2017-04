Serie D girone B, Ciserano-Cavenago Fanfulla 2-3: tabellino e highlights. Diretta

Ciserano-Cavenago Fanfulla 2-3 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Rossoni.



Vittoria che più dolorosa non si può per il Cavenago Fanfulla che espugna Ciserano con il risultato di 3-2 ma, alla luce dei risultati sugli altri campi, è matematicamente retrocesso in Eccellenza. I lodigiani passano in vantaggio nella ripresa grazie alla doppietta di Artaria, subiscono il gol di Ghisalberti che accorcia le distanze ma allungano con Ouarrad. Vale per le statistiche la rete nel finale del Ciserano con la firma del 'solito' Ghisalberti. Il Cavenago Fanfulla retrocede così in Eccellenza dopo solamente un anno di Serie D.