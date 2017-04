Serie D girone B, Ciliverghe Mazzano-Grumellese 3-1: tabellino e highlights. Diretta

Ciliverghe Mazzano-Grumellese 3-1 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dello Sterilgarda.



Quinta vittoria casalinga di fila per il Ciliverghe Mazzano che dà spettacolo nel primo terzo di gara contro la Grumellese. Al gol di Bertazzoli in avvio risponde subito Cavalcante ma, nel giro di due minuti, Mozzanica e Galuppini portano il risultato sul 3-1 a favore dei bresciani. Nella ripresa il risultato non cambia nonostante alcune scorribande ospiti. Il Ciliverghe conferma il secondo posto ed aspetta di conoscere l'avversaria ai playoff con la Pro Patria favorita nettamente sul Pontisola, sebbene risulti necessaria l'ultima giornata per definire il quinto posto.



CILIVERGHE MAZZANO-GRUMELLESE 3-1