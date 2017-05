Serie D girone B, Cavenago Fanfulla-Caravaggio 3-1: tabellino e highlights. Diretta

Cavenago Fanfulla-Caravaggio 3-1 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida della Dossenina.



Seconda vittoria consecutiva per il Cavenago Fanfulla che saluta la Serie D con un successo, di fronte ai propri tifosi, contro il Caravaggio. I lodigiani sbloccano il match in avvio con Artaria ma subiscono il pareggio di Guercilena ad inizio ripresa. La doppietta di Anelli nel finale regala un sorriso ai bianconeri, la cui stagione è stata decisamente al di sotto delle attese. Il Caravaggio, invece, conclude la stagione all'ottavo posto anche grazie a 'bomber' De Angelis, che mette a referto 17 reti in campionato.





MARCATORI: 37' Artaria (CAV), 58' Guercilena (CAR), 70' Anelli (CAV), 84' Anelli (CAV).

CAVENAGO FANFULLA: Guerci, Baone, Piacente, D'Errico, Anelli, Boi, Spiranelli (81' Forbiti), Ferrari, Galtarossa (86' Capella), Artaria, Achenza (46' Ouarrad). A disp. Crivelli, Antwi, Capelli, F. Guerini, Di Cesare, Odi. All. Dossena.

CARAVAGGIO: Dominici, Pellizzari (75' Ghergu), Sobacchi (54' Guercilena), Esposito, Teoldi, Ferri (80' Maffi), Careccia, Zanola, Calì, Crotti, Tomas. A disp. Pala, Fratus, Lamesta, De Angelis, Sonzogni. All. Bolis.

ARBITRO: Emmanuele di Pisa.

NOTE: ammoniti Piacente, D'Errico (CAV), Esposito, Zanola (CAR)